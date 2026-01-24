Agenti Ice in Italia per Milano-Cortina? Per Piantedosi ogni delegazione porta chi ritiene opportuno per la propria sicurezza – Video

In vista di Milano-Cortina, la presenza di agenti Ice in Italia non è ancora confermata. Secondo Piantedosi, le delegazioni straniere decidono autonomamente come garantire la propria sicurezza, all’interno dei loro sistemi di sicurezza. Attualmente, non ci sono indicazioni ufficiali riguardo a eventuali presenze di agenti Ice o altri servizi specializzati. La questione rimane quindi aperta e soggetta a sviluppi futuri.

"Premesso che al momento non ci risulta in questa fase, ma anche se fosse, le delegazioni straniere all'interno del loro ordinamento scelgono loro a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del forum internazionale del turismo a Milano rispondendo a una domanda in merito alla possibilità che agenti americani dell'Ice possano arrivare in Italia per supportare la sicurezza alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

