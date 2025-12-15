Kiev | Colloqui produttivi con gli Usa puntiamo all' accordo entro oggi

Kiev annuncia colloqui produttivi con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro oggi. I incontri proseguono nel tentativo di definire un percorso di pace e sicurezza per l'Ucraina e l'Europa, segnando un momento importante nelle trattative in corso.

Proseguono gli incontri nel tentativo di garantire un percorso di pace e sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. E sembra che negli ultimi giorni siano stati fatti passi concreti per un accordo tra Kiev e gli Stati Uniti. "Negli ultimi due giorni i negoziati tra Ucraina e Usa sono stati costruttivi e produttivi - scrive su X il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov - con progressi concreti. Ci auguriamo di raggiungere un accordo che ci avvicini alla pace entro la fine della giornata". Ilgiornale.it

