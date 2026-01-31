L’accordo del 2009 tra Italia e Usa sugli agenti dell’Ice e il terrorismo

L’Italia e gli Stati Uniti hanno mantenuto un accordo dal 2009 per condividere informazioni sugli agenti dell’Ice. L’intesa permette di scambiare dati su soggetti sospettati di terrorismo, rafforzando la collaborazione tra i due paesi.

Tra l’Italia e gli Stati Uniti c’è un accordo sugli agenti dell’Ice. Risale al 2009 e riguarda gli scambi di informazioni su soggetti sospettati di terrorismo. E prevede di trasferire negli Usa anche informazioni sul Dna e dati personali. Delle banche dati può disporre l’ Immigration and Customs Enforcement, la branca del Dipartimento per la sicurezza interna (DHS). Nella quale lavorano gli agenti responsabili delle violenze di Minneapolis. L’accordo, segnala oggi Il Fatto Quotidiano, risale al 28 maggio 2009. A firmarlo per il governo Berlusconi l’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni. L’accordo tra Italia e Stati Uniti sull’Ice.🔗 Leggi su Open.online

Il governo italiano sta affrontando il tema delicato degli abusi dell’Ice, con particolare attenzione alle operazioni degli agenti statunitensi in Italia.

Durante i Giochi di Milano, gli agenti dell’Ice non opereranno in Italia, secondo fonti del Viminale.

