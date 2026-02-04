Piantedosi incendia la Camera | Chi sfila coi violenti è complice

Il ministro Piantedosi attacca duramente i manifestanti di Torino, definendoli complici dei violenti. Durante un intervento in aula, ha detto che chi si schiera con i facinorosi favorisce l’illegalità. Ha anche criticato chi ha tollerato per anni le violenze, rinviando a trent’anni di proteste che, a suo avviso, non sono più sopportabili. I 20mila persone scese in piazza sabato sono state accusate di aver fatto da scudo ai violenti, secondo quanto affermato dal ministro.

Scontri a Torino Le opposizioni contro il ministro degli Interni: «Un comizio per criminalizzare il dissenso». Oggi bis in Senato: voto sulle mozioni. Schlein: «Ministro irresponsabile, indica migliaia di manifestanti come violenti». Nel testo delle destre l'input per le nuove norme liberticide, a sinistra si lavora a una mozione comune

