Piantedosi | Chi sfila con i violenti offre prospettiva di impunità Domani comunicazioni

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato gli scontri di sabato scorso durante il corteo di Torino in solidarietà ad Askatasuna. Piantedosi ha detto che chi partecipa con i violenti rischia di offrire opportunità di impunità. Domani il governo comunicherà le decisioni sulle prossime mosse.

AGI - Il corteo di Torino in solidarietà ad Askatasuna era una "resa dei conti con lo Stato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa alla Camera sugli scontri di sabato scorso. L'iniziativa di sabato "era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una 'assemblea nazionale' presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento No Tav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della Cgil, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica", ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Agi.it

Questa mattina a Montecitorio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato le manifestazioni di Torino, puntando il dito contro chi si presenta con i gruppi di agitatori.

Il ministro Piantedosi torna a puntare il dito contro gli antagonisti che si sono radunati sabato.

Piantedosi: corteo era resa dei conti con lo StatoI disordini confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente,talvolta anche grazie a coperture potiche ben identificabili.Così Piantedosi in Aula. Credo ... rainews.it

Askatasuna, Piantedosi alla Camera: Il corteo una resa dei conti con lo Stato. Chi sfila con gli antagonisti offre prospettive d’impunitàAskatasuna, Piantedosi alla Camera: Il corteo una resa dei conti con lo Stato. Chi sfila con gli antagonisti offre prospettive d'impunità ... blitzquotidiano.it

"Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità". Lo ha detto il ministro Piantedosi nell'Informativa alla Camera sugli scontri a Torino sostenendo che il corteo era "una resa dei conti con lo Stato democratico". x.com

