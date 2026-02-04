Il ministro Piantedosi torna a chiedere norme più dure contro l’immigrazione. Durante un intervento al Senato, ha ribadito la necessità di introdurre il fermo preventivo per bloccare in anticipo le persone considerate pericolose. La proposta, che mira a rafforzare i controlli, ha già suscitato reazioni contrastanti. Nel frattempo, si è svolto l’incontro tra Mattarella e Mantovano, con focus sulle nuove misure di sicurezza.

“Serve una norma che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo. Il Governo intende introdurre una misura che va proprio in questa direzione: impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire. L’auspicio è che tutti gli attori istituzionali, politici e sociali contribuiscano in modo responsabile a questo percorso”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nelle comunicazioni al Senato sugli scontri di Torino. “È arrivato il momento per tirare una netta linea di demarcazione - ha aggiunto - da una parte chi vuole isolare i violenti, dall’altra chi vuole lasciarli liberi di infiltrarsi e inquinare manifestazioni che potrebbero e dovrebbero essere invece del tutto pacifiche e legittime, nell’interesse di chi le organizza e le partecipa”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Piantedosi al Senato: «Ci vuole il fermo preventivo». Decreto sicurezza, incontro Mattarella-Mantovano

Il sottosegretario Mantovano si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente Mattarella.

Il sottosegretario Mantovano è arrivato al Quirinale per un colloquio con il presidente Mattarella.

