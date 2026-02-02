Il ministro Piantedosi definisce il terrorismo urbano come eversivo e annuncia un fermo preventivo per i violenti. La situazione a Torino resta tesa dopo le proteste contro il centro sociale Askatasuna, con le forze dell’ordine pronte a intervenire in modo deciso per fermare eventuali nuove violenze. Piantedosi ha parlato alla Stampa e al Messaggero, sottolineando che non si tollereranno comportamenti aggressivi e che le autorità sono determinati a mantenere l’ordine pubblico.

Alla vigilia dell'informativa al Parlamento sulle violenze compiute a Torino dai manifestanti scesi in piazza per il difendere il centro 'sociale' Askatasuna, il ministro Matteo Piantedosi parla alla Stampa e al Messaggero. Due interviste per un medesimo concetto: Siamo di fronte a un t errorismo urbano di stampo eversivo che è alla ricerca di ogni pretesto per perseguire l'obiettivo dell'insurrezione, con i violenti aiutati dai cosiddetti 'pacifici'. Fermo preventivo di 12 ore. E appare quanto mai necessaria una legge sul f ermo preventivo di 12 ore per persone pericolose, perché così "il filtro preventivo avrebbe potuto essere rafforzato da una misura che abbiamo previsto tra le norme da approvare" e che "è rivolta proprio a bloccare preventivamente soggetti di cui già si conoscono intenzioni e attitudini".

© Secoloditalia.it - Piantedosi: “Terrorismo urbano di stampo eversivo. Fermo preventivo per i violenti”

Il ministro Piantedosi parla chiaramente: definisce il comportamento di alcuni manifestanti come terrorismo urbano.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza a Torino, dove alcuni esponenti di Avs hanno manifestato insieme ai violenti di Askatasuna.

