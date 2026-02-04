Piantedosi alla Camera | ICE ai Giochi olimpici non sarà operativa Musumeci su danni maltempo | Lavoriamo insieme per l’emergenza

Questa mattina, alla Camera, Piantedosi ha spiegato che l’ICE non sarà operativa ai prossimi Giochi olimpici. Nel frattempo, Musumeci ha parlato dei danni causati dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna, sottolineando che si lavora insieme per far fronte all’emergenza. Entrambi i ministri hanno aggiornato i parlamentari sugli interventi in corso e sui problemi ancora da risolvere.

Le informative dei ministri Musumeci e Piantedosi oggi in diretta alle Camere: il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare terrà un intervento sugli eventi metereologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Il Ministro dell'Interno, invece, oggi chiarirà i dubbi sulla presenza degli agenti ICE in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

