L’Ice sarà in Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026? La risposta di Piantedosi che crea il caos

Il Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti ha annunciato che l’Ice, l’agenzia di immigrazione e controllo doganale, sarà presente in Italia durante i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, dal 6 febbraio al 15 marzo. La notizia ha suscitato diverse reazioni e discussioni tra le autorità e il pubblico, sollevando interrogativi sulla presenza di rappresentanti stranieri durante l’importante evento internazionale.

L’ Ice, la Immigration and Customs Enforcement, sarà in Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, dal 6 febbraio al 15 marzo. Lo riporta il quotidiano Il Fatto, secondo cui l’organismo statunitense, già presente permanentemente nella sede di Roma, a febbraio invierà agenti a Milano, una sorta di scorta a garanzia di atleti e pubblico statunitensi. Del resto questa forza di sicurezza ha una presenza globale di oltre 90 uffici in più di cinquanta Paesi: “il gruppo di agenti speciali, analisti specializzati in indagini penali e personale di supporto alle missioni di Homeland Security Investigations distribuiti a livello internazionale, lavora a fianco delle forze dell’ordine straniere per contrastare le minacce transnazionali in tutto il mondo” rivela un portavoce di Ice citato dal quotidiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

AUTOSTRADE PER L’ITALIA E MILANO CORTINA 2026: SIGLATA LA PARTNERSHIP IN VISTA DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALIAutostrade per l’Italia e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno formalizzato una partnership strategica, sottolineando l’importanza della rete autostradale nel garantire un supporto efficace ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

