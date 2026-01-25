L’ICE sarà davvero ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026? Piantedosi nega tutto ma l’agenzia USA conferma la presenza

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un dibattito riguardo alla presenza dell’International Ice, con dichiarazioni contrastanti tra l’Italia e gli Stati Uniti. Mentre Piantedosi smentisce ogni coinvolgimento, un’agenzia americana conferma la partecipazione. La questione apre un confronto su quanto sia confermato e quanto ancora da chiarire riguardo allo svolgimento delle prossime Olimpiadi.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che si terranno dal 6 febbraio al 15 marzo, finiscono al centro di una controversia internazionale. La questione riguarda la possibile presenza sul territorio italiano di agenti dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia statunitense che si occupa di immigrazione e che nelle ultime settimane è finita sotto accusa per diversi episodi violenti, come l’uccisione, rispettivamente il 7 e 24 gennaio, di Renee Good e Alex Pretti, e l’arresto di diversi bambini, utilizzati come esca per prelevare i genitori. Tutto nasce da un’indiscrezione de Il Fatto Quotidiano, secondo cui alcuni agenti dell’ICE farebbero parte del team americano incaricato di proteggere atleti e visitatori statunitensi durante i Giochi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

L’Ice sarà in Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026? La risposta di Piantedosi che crea il caosIl Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti ha annunciato che l’Ice, l’agenzia di immigrazione e controllo doganale, sarà presente in Italia durante i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, dal 6 febbraio al 15 marzo.

Argomenti discussi: L'Ice uccide un uomo: Era armato. Muore 37enne, Trump: Agenti patrioti. Proteste in varie città - Usa, Portman e Ortega al Sundance Festiva: fermare abusi governo e Ice; Agenti Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: Non ci risulta, ma anche se fosse vero non vedo il problema; Agenti dell'Ice alle Olimpiadi invernali, Pd-M5s-Avs: 'Il governo deve spiegare'; Milano-Cortina 2026, Piantedosi: Ice in Italia? Al momento non ci risulta.

