Domani Forlì accende i riti della Madonna del Fuoco. La città si prepara a vivere una giornata di messe, lumini e tradizioni: tanti cittadini si riverseranno in Cattedrale per rendere omaggio alla Patrona, partecipando alle celebrazioni o accendendo una candela. La festa, che richiama anche il cammino dei salinari e le specialità come la piadina, resta uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno.

Forlì, 3 febbraio 2026 – Domani si celebra la festa della Madonna del Fuoco e tanti forlivesi raggiungeranno la Cattedrale per la Patrona, partecipare alle messe o accendere una candela. Già stasera alle 17.30 si svolgono i primi vespri della festa e il canto delle litanie; alle 18.30 la messa presieduta dal vescovo, monsignor Livio Corazza. Domani celebrazione delle messe fin dalle 6 e alle 7; alle 8.30 presiederà monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro; alle 9.45 monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, vescovo di Cesena-Sarsina. Madonna del fuoco 2026: gli orari delle messe. MADONNA DEL FUOCO FIORITA DEI BAMBINI Alle 11 è in programma la solenne messa pontificale presieduta da monsignor Livio Corazza, animata dai cori della diocesi, con diretta tv su Teleromagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna del Fuoco 2026 a Forlì: messe, lumini, ‘piadina’ e il cammino dei salinari

Approfondimenti su Madonna del Fuoco Forli

Il Cammino del sale è una tradizione che unisce Cervia e Forlì in un pellegrinaggio dedicato alla Madonna del Fuoco.

Anche quest’anno, i salinari di Cervia rinnovano il loro legame con la Madonna del Fuoco di Forlì.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Madonna del Fuoco Forli

Argomenti discussi: Forlì si prepara alla Fiorita dei Bambini: fede, sogni e solidarietà per la Terra Santa e l'Ucraina; Iniziative per la Madonna del Fuoco. Domani torna la Fiorita dei bambini; Comunicato stampa: Il Cammino del sale. Il Gruppo Culturale Civiltà Salinara rinnova l’antico omaggio alla Madonna del Fuoco di Forlì.; TV: In diretta su Teleromagna le celebrazioni per la Madonna del Fuoco.

Il Cammino del sale. Il Gruppo Culturale Civiltà Salinara rinnova l’omaggio alla Madonna del Fuoco di ForlìAnche quest’anno si rinnova il profondo legame storico, religioso e identitario che unisce la comunità dei salinari di Cervia alla Madonna del Fuoco, ... ravennanotizie.it

Il cammino del sale: da Cervia a Forlì per rendere omaggio alla Madonna del FuocoIl Gruppo Culturale Civiltà Salinara ripropone l'antica tradizione del pellegrinaggio per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco ... ravennanotizie.it

Come da tradizione, nella domenica prima del 4 febbraio, Festa della Madonna del Fuoco, si svolge nel centro storico di Forlì la Fiorita dei bambini. E così, oggi pomeriggio, numerosi bimbi con le loro famiglie, scuole, parrocchie ed associazioni si sono recat - facebook.com facebook

Forlì, la Fiorita dei bambini per la Madonna del Fuoco VIDEO E FOTOGALLERY x.com