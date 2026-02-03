Dal miracolo del 1428 alla festa di oggi Forlì celebra la Madonna del Fuoco | messe e celebrazione pontificale

Forlì si anima con la festa dedicata alla Madonna del Fuoco. Questa mattina, le celebrazioni sono già iniziate con le messe alle prime luci dell’alba, alle 6 e alle 7, e proseguono alle 8 con le Lodi mattutine. La città si prepara a vivere un giorno di tradizione e fede, con una celebrazione che richiama secoli di storia, partendo dal miracolo del 1428 fino alle festività di oggi.

Forlì si prepara a vivere la festa patronale dedicata alla Madonna del Fuoco. Mercoledì, le prime messe saranno celebrate alle 6 e alle 7, seguite alle 8 dalle Lodi mattutine. Alle 8.30 la messa sarà presieduta da monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, mentre alle 9.30 toccherà a monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, vescovo di Cesena-Sarsina. Le celebrazioni riprenderanno alle ore 12.45 e alle ore 15 con altre celebrazioni eucaristiche. Nel pomeriggio, alle ore 16.15, spazio alla preghiera comunitaria con il Santo Rosario, i Secondi Vespri pontificali e il Canto delle Litanie.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Madonna del Fuoco Madonna del Fuoco 2026 a Forlì: messe, lumini, ‘piadina’ e il cammino dei salinari Domani Forlì accende i riti della Madonna del Fuoco. Da Forlì agli Usa, la Madonna del Fuoco accende la comunità di Boston: "Per la festa la chiesa si riempie" Da Forlì agli Stati Uniti, la festa della Madonna del Fuoco a Boston richiama ogni anno moltissimi fedeli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Madonna del Fuoco Argomenti discussi: Dal miracolo del 1428 alla festa di oggi, Forlì celebra la Madonna del Fuoco: messe e celebrazione pontificale; Il Cammino del sale. Il Gruppo Culturale Civiltà Salinara rinnova l'omaggio alla Madonna del Fuoco di Forlì; L’oceano non separa la fede, la Madonna del Fuoco da Forlì a Boston: la benedizione del vescovo arriva online; Miracolo in diretta. Straordinario salvataggio dei Vigili del Fuoco di Forlì – Cesena. Un cavallo è precipitato per oltre 200 metri in una zona impervia e difficile da raggiungere nel comune di Dovadola (FC). È rimasto miracolosamente vivo. L’operazione per il recupero è scattata a - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.