Forum dell’economia locale la proposta | Un nuovo strumento per leggere il presente e programmare il futuro
Un confronto strutturato, basato su dati, analisi e competenze, per migliorare la capacità di programmazione della città: è questo l’obiettivo al centro della mozione depositata oggi all'attenzione del Consiglio comunale dal consigliere Filippo Donati, volto a promuovere l’attivazione di un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
