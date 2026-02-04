Petizione per il rilascio immediato di Reiner Fuellmich

Un gruppo di cittadini ha avviato una petizione per chiedere il rilascio immediato di Reiner Fuellmich. Attualmente, l’avvocato è in carcere a Bremervörde, mentre il procedimento d’appello si svolge alla Corte Federale di Giustizia di Karlsruhe. La richiesta si fa strada tra le proteste di chi ritiene ingiusta la sua detenzione, ma finora non ci sono novità sulla decisione dei giudici.

Attirato a Tijuana con un pretesto (problemi di passaporto e visto), detenuto senza fondamento giuridico e trasferito in Germania contro la sua volontà senza alcuna procedura di estradizione o espulsione. Di cui 6 mesi trascorsi in isolamento e condizioni di detenzione descritte come tortura bianca, sproporzionate per un presunto reato di natura economica. Riclassificazione dell'accusa penale con una modifica della base fattuale da parte del collegio giudicante a procedimento in corso. Una precedente indagine della stessa procura di Gottinga sullo stesso argomento (condotta dal procuratore capo Reinicke) era stata archiviata per mancanza di contenuto penale. La seguente petizione è indirizzata al Bundestag tedesco / Commissione per le petizioni. Reiner Fuellmich, stimato avvocato internazionale, è detenuto in Germania da oltre due anni in custodia cautelare, accusato di presunta appropriazione indebita.

