diddy ha presentato ricorso per rilascio immediato

A distanza di tre mesi dalla condanna pari a cinquanta mesi, Diddy ha presentato ricorso, sostenendo che il tribunale ha inflitto una pena eccessiva nel suo processo federale, richiedendo il suo rilascio immediato dalla prigione. Lo hanno affermato gli avvocati in un documento depositato presso il 2° tribunale degli Stati Uniti. La Corte d’appello di Manhattan ha stabilito che il rapper è stato trattato duramente durante la sentenza da un giudice federale, il quale ha lasciato che le prove relative alle accuse di cui era stato assolto influenzassero ingiustamente la punizione. Nell’appello di 84 pagine, depositato ieri e esaminato da Variety, l’avvocato difensore di Combs, Alexandra AE Shapiro ha sostenuto che “la condanna a cinquanta mesi di Sean Combs era più grave di quanto avrebbe dovuto essere, attribuendo la colpa al giudice Aran Subramanian e affermando che lui aveva agito come tredicesimo giurato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

