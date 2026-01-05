Il governo cinese ha espresso nuovamente la propria posizione in merito alla situazione politica in Venezuela, chiedendo l’immediato rilascio del presidente Nicolas Maduro. Dopo l'attacco degli Stati Uniti, Pechino ha ribadito la sua richiesta, sottolineando l'importanza di rispettare la sovranità venezuelana. Questa dichiarazione si inserisce nel quadro delle tensioni internazionali riguardanti la crisi politica nel paese sudamericano.

Pechino, 5 gen.(Adnkronos) - Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito la posizione di Pechino dopo l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela e ha chiesto l'immediato rilascio del presidente Nicolas Maduro. La Cina è seriamente preoccupata per la cattura di Maduro e di sua moglie da parte degli Stati Uniti e sta monitorando attentamente la situazione della sicurezza, ha dichiarato il portavoce del ministero Lin Jian in una conferenza stampa. La Cina ha mantenuto una comunicazione e una cooperazione positive con il governo venezuelano, ha affermato Lin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: Cina ribadisce richiesta immediato rilascio di Maduro

Leggi anche: Mentre Maduro e la moglie sono in carcere a Brooklyn, la Cina chiede il suo immediato rilascio: cosa succederà ora

Leggi anche: Blitz USA in Venezuela, almeno 40 morti: Pechino chiede il rilascio di Maduro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale», Cina chiede rilascio immediato. Ue: «Sosteniamo transizione democratica»; Trump ribadisce | Agli Usa serve la Groenlandia per motivi di difesa.

Venezuela: Cina ribadisce richiesta immediato rilascio di Maduro - Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito la posizione di Pechino dopo l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela e ha chiesto l'immediato rilascio del presidente Nicolas ... iltempo.it

Venezuela, Trump: «Vogliamo accesso totale al petrolio». Cina: «Nostri interessi saranno protetti dalla legge» - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. ilmattino.it