A Potenza, alle 15.30 di mercoledì 4 febbraio 2026, il segretario generale della Filt Cgil Basilicata, Luigi Ditella, ha annunciato con voce ferma e tono quasi trionfale che la petizione per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta capacità ha superato il traguardo simbolico e politico delle duemila firme. Non è un numero qualsiasi. È il segno che una regione, per troppo tempo dimenticata dagli investimenti strategici, ha finalmente trovato voce. Duemila firme raccolte in poche settimane, provenienti da comuni come Melfi, Tito, Policoro, Matera, e persino da piccole frazioni del Vulture e del Lagonegrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petizione Alta velocità Filt Cgil Basilicata: raggiunte 2.000 firme. Ditella: “Una vittoria per il f

