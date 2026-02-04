Petizione Alta velocità Filt Cgil Basilicata | raggiunte 2.000 firme Ditella | Una vittoria per il f
A Potenza, alle 15.30 di mercoledì 4 febbraio 2026, Luigi Ditella, segretario della Filt Cgil Basilicata, annuncia che la petizione per una nuova linea ferroviaria ad alta capacità ha superato le 2.000 firme. Ditella dice che si tratta di una vittoria, e l’obiettivo ora è portare avanti la richiesta per ottenere i finanziamenti necessari. La petizione, avviata da tempo, ha riscosso un buon consenso tra i cittadini che vogliono un miglior servizio ferroviario nella regione.
A Potenza, alle 15.30 di mercoledì 4 febbraio 2026, il segretario generale della Filt Cgil Basilicata, Luigi Ditella, ha annunciato con voce ferma e tono quasi trionfale che la petizione per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta capacità ha superato il traguardo simbolico e politico delle duemila firme. Non è un numero qualsiasi. È il segno che una regione, per troppo tempo dimenticata dagli investimenti strategici, ha finalmente trovato voce. Duemila firme raccolte in poche settimane, provenienti da comuni come Melfi, Tito, Policoro, Matera, e persino da piccole frazioni del Vulture e del Lagonegrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
