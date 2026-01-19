Referendum giustizia 2026 firme raggiunte | quando si vota e i quesiti

Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026 si avvicina, con le firme raccolte e i quesiti definiti. L’evento rappresenta un momento importante di partecipazione democratica, coinvolgendo i cittadini su temi fondamentali del sistema giudiziario italiano. La consultazione si svolge in un contesto di discussione politica acceso, con opinioni divergenti tra le forze politiche e la società civile.

Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo si avvicina e infiamma il dibattito pubblico, con il centro-destra che sostiene quella che ritiene essere una riforma di civiltà e il centro-sinistra che accusa il Governo di voler depotenziare la magistratura. In questo referendum ogni voto conta, perché il quorum non c’è e l’esito sarà valido qualunque sia il numero di persone che andranno a votare. I quesiti del Referendum sulla Giustizia. Trattandosi infatti di un referendum costituzionale, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, la validità del risultato non dipende dall’affluenza. I quesiti del referendum sulla Giustizia sono cinque: riforma del Csm;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il referendum sulla giustizia del 2026 rappresenta un appuntamento importante per il sistema giudiziario italiano. Le date ufficiali e il calendario delle consultazioni saranno comunicati dal governo in conformità con le procedure previste. Recentemente si è ipotizzata un’eventuale accelerazione delle tempistiche, ma al momento le informazioni ufficiali restano quelle pubblicate e aggiornate dal Ministero dell’Interno.

È stata annunciata la data del referendum sulla giustizia, che si terrà prossimamente. Gli elettori sono chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale approvata dal Parlamento, relativa all’ordinamento giudiziario. Questa consultazione rappresenta un momento importante per il sistema giudiziario italiano e per le scelte future del paese. È fondamentale conoscere quando si vota e sui quesiti proposti, per partecipare consapevolmente.

