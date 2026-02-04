L’Inter dovrà pagare una multa di 50 mila euro dopo il petardo lanciato su Audero durante la partita contro la Cremonese. Il Giudice Sportivo ha deciso di non applicare sanzioni più severe, considerando la collaborazione del club. Nel frattempo, il divieto di trasferta resta in vigore fino al 23 marzo, con l’eccezione del derby di Milano, che si giocherà in Lombardia.

Dopo il divieto di trasferta fino al 23 marzo (con l’eccezione del derby di Milano, essendo dentro la Lombardia), arriva anche il verdetto del Giudice Sportivo per quanto accaduto durante Cremonese- Inter. Al terzo minuto del secondo tempo, un tifoso ha lanciato un petardo in campo, esploso vicino al portiere Emil Audero. Momenti di grande tensione, con i giocatori dell’Inter subito intorno al portiere e una reazione durissima verso la propria curva da parte dei calciatori nerazzurri. Il Giudice Sportivo ha valutato la collaborazione del club nell’individuare tempestivamente il colpevole, così come l’atteggiamento di chiara dissociazione dei giocatori, nei gesti e nelle parole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Petardo su Audero, l’Inter condannata solo a 50 mila euro di multa (per il Giudice Sportivo il club ha collaborato)

Approfondimenti su Audero Inter

L’Inter dovrà pagare 50mila euro di multa e riceve una diffida dal Giudice Sportivo dopo che un petardo lanciato da un tifoso ha colpito il portiere Emil Audero durante la partita contro la Cremonese.

Nei quartieri di San Siro, il rumore si è spento dopo che il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Audero Inter

Argomenti discussi: Petardo su Audero l'ultras sarà arrestato Cosa rischia l'Inter; Pressing: Petardo su Audero: cosa succede all'Inter? Cesari: Ha rischiato lo 0-3, ecco le possibili sanzioni Video; Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, cosa è successo e cosa rischia il club nerazzurro. Marotta: Gesto insulso; Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva.

Petardo contro Audero a Cremona, Inter multata: la spiegazione del Giudice SportivoIl tifoso dell'Inter che a Cremona durante la partita contro la Cremonese ha lanciato in campo un petardo, stordendo il portiere Audero e interrompendo la gara per qualche minuto, è in condizioni crit ... corrieredellosport.it

Petardo su Audero in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e antisportivo. VIDEODopo il match con la Cremonese, Giuseppe Marotta si è presentato ai microfoni di Sky Sport per condannare l'episodio che ha coinvolto il pubblico interista all'inizio della ripresa, quando un petardo ... sport.sky.it

. @Inter, ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo il petardo: 50 mila euro di multa e diffida specifica x.com

La decisione del giudice sportivo https://mdst.it/3Zdar7w #SportMediaset - facebook.com facebook