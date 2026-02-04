Il Giudice Sportivo ha deciso: l’Inter dovrà pagare una multa di 50mila euro e riceverà una diffida per il petardo lanciato contro Audero. La decisione arriva dopo le indagini e le verifiche fatte sui fatti accaduti durante la partita. La società nerazzurra dovrà ora fare attenzione a comportamenti simili in futuro.

Arrivata la sentenza del Giudice Sportivo in merito la lancio del petardo contro Audero: l'inter dovrà pagare 50mila euro di multa e avrà una diffida specifica Dopo lo stop alle trasferte fino al 23 marzo arriva anche la decisione del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato da un tifoso interista al portiere della Cremonese Audero: 50 mila euro di multa e diffida specifica. Che potrebbero portare, in caso di reiterazione dell’atto, alla squalifica del campo. Prima il divieto nelle trasferte fino al 23 marzo, poi una multa di 50mila euro e una diffida specifica. Queste le conseguenze per la squadra di Chivu dopo il lancio del petardo da parte di un tifoso ai danni del portiere Audero, durante la partita Cremonese-Inter. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Petardo contro Audero, arriva la decisione del Giudice: multa di 50mila euro e diffida specifica per l’Inter

Il giudice sportivo ha deciso di multare l’Inter con 50.

L’Inter dovrà pagare 50mila euro di multa e riceve una diffida dal Giudice Sportivo dopo che un petardo lanciato da un tifoso ha colpito il portiere Emil Audero durante la partita contro la Cremonese.

