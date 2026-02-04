Cremonese-Inter 50mila euro di multa e diffida specifica ai nerazzurri per petardo contro Audero

Il giudice sportivo ha deciso di multare l’Inter con 50.000 euro e di inviare una diffida ufficiale dopo che i tifosi nerazzurri hanno lanciato un petardo in campo durante la partita contro la Cremonese. L’episodio si è verificato domenica 2 febbraio, all’inizio del secondo tempo, vicino al portiere Emil Audero, che si è trovato momentaneamente stordito dall’esplosione. La decisione arriva dopo che l’episodio ha interrotto il gioco e ha messo in allarme tutti i presenti allo stadio.

(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto 50.000 euro di multa e una diffida specifica all'Inter per il petardo lanciato in campo a Cremona dai propri tifosi domenica 2 febbraio, all'inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, e che è scoppiato vicino al portiere della Cremonese Emil Audero comportando il momentaneo stordimento del giocatore e la sospensione della gara per circa tre minuti. "Rilevato che – si legge nelle motivazioni – pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art.

Approfondimenti su Cremonese Inter

L’Inter dovrà pagare 50mila euro di multa e riceve una diffida dal Giudice Sportivo dopo che un petardo lanciato da un tifoso ha colpito il portiere Emil Audero durante la partita contro la Cremonese.

Nei quartieri di San Siro, il rumore si è spento dopo che il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter.

Ultime notizie su Cremonese Inter

