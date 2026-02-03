Petardo Audero la decisione è ufficiale | ecco cosa succederà per le prossime trasferte dell’Inter

L’Inter non potrà giocare in trasferta fino al 23 marzo. La decisione è stata ufficializzata dopo i recenti eventi, e i nerazzurri dovranno disputare le prossime partite in casa. La società ha già preso atto della misura e si prepara a organizzare le partite interne senza problemi. Intanto, i tifosi aspettano di scoprire come questa decisione influenzerà il cammino della squadra.

Petardo Audero, l’Inter ha ricevuto il divieto di trasferta fino al prossimo 23 marzo. Escluso il derby contro il Milan: ecco il motivo della decisione. Il calcio italiano si trova nuovamente a fare i conti con la violenza negli stadi, pagando un prezzo altissimo in termini di partecipazione e passione ed ora è arrivata la decisione definitiva. Il Ministro Matteo Piantedosi ha firmato un provvedimento drastico per sanzionare il gravissimo episodio del petardo su Audero, l’ordigno che ha stordito il portiere della Cremonese durante l’ultimo turno di campionato. La squadra dovrà rinunciare al supporto dei propri sostenitori lontano da San Siro per un periodo prolungato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Petardo Audero, la decisione è ufficiale: ecco cosa succederà per le prossime trasferte dell’Inter Approfondimenti su Petardo Audero Petardo contro Audero, stop alle trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, escludendo il derby di ritorno. Petardo in testa ad Audero, trasferte vietate ai tifosi dell’Inter. Ma non vale per il derby Il Ministero dell’Interno ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter fino a marzo 2026, dopo il petardo che ha colpito Emil Audero durante la partita con la Cremonese. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Petardo Audero Argomenti discussi: Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione; Audero colpito da petardo, tifoso sarà arrestato: cosa rischia l'Inter; Caso Audero, Viminale verso la linea dura. L'Osservatorio: Valutiamo il divieto di trasferta; Cosa rischia l'Inter dopo il petardo ad Audero: la chiusura di un settore, la multa, le trasferte e il pugno duro di Marotta. Inter, stop alle trasferte per i tifosi: la decisione dopo il petardo lanciato ad AuderoIl provvedimento, valido fino al 23 marzo, è stato disposto dal ministro dell'Interno Piantedosi in seguito gravi disordini verificatisi a Cremona: i dettagli ... corrieredellosport.it Petardo Audero, Inter senza tifosi fino al 23 marzo, ma è polemica sul derby. Carnevali sbotta: È la rovina del calcioPolemiche dopo la decisione del ministro dell'Interno dopo il grave episodio in Cremonese-Inter, che priverà i nerazzurri dei propri tifosi nelle trasferte in programma fino al prossimo 23 marzo ... sport.virgilio.it Lo scoppio del petardo su Audero è stato è oggetto di approfondimenti anche del Viminale. Il ministro Piantedosi potrebbe andare nella direzione di un divieto di trasferta per i tifosi interisti Leggi tutto - facebook.com facebook Audero: "Petardo lanciato da tifoso Inter Mi ha ferito dentro" #SkySport #SkySerieA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.