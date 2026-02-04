Petardo al portiere della Cremonese Audero | 50 mila euro di multa all' Inter

L’Inter è stata multata di 50 mila euro dal Giudice sportivo dopo il lancio di un petardo che ha colpito il portiere della Cremonese, Audero. La società nerazzurra riceve anche una diffida a chiudere alcuni settori dello stadio in futuro, se dovessero ripetersi incidenti simili. La vicenda è avvenuta a Cremona, durante la partita, e ora si attende una risposta più severa per evitare altri episodi di questo tipo.

Una multa di 50 mila euro e la diffida per future chiusure di settori dello stadio: è questa la sanzione inflitta all’Inter dal Giudice sportivo della serie A, dopo il lancio di un petardo verso il portiere della Cremonese, Audero, da parte del settore dei tifosi nerazzurri a Cremona. Il giudice rileva che «pur trattandosi di fatti particolarmente gravi.debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Gli spettatori dell’Inter hanno lanciato un petardo in campo durante la partita contro la Cremonese.

Calcio, Inter, 50mila euro e diffida per il petardo contro AuderoRoma, 4 feb. (askanews) - Una multa di 50mila euro e una diffida specifica. Questa la sentenza del Giudice Sportivo che ha analizzato il caso ... sport.tiscali.it

@fla.deluca e @marcellochirico_official vedono l'episodio del petardo lanciato ad Audero in due modi opposti. I controlli allo stadio non sono stati eccelsi così come non lo sono stati i tifosi dell'Inter. #ilprocessodibiscardi #seriea #inter #cremonese #audero - facebook.com facebook

Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, le immagini che incastrano l'ultrà arrestato #cremonese-inter x.com