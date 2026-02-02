I ‘tifosi’ dell’Inter attaccano il portiere cremonese Audero con un petardo

Gli spettatori dell’Inter hanno lanciato un petardo in campo durante la partita contro la Cremonese. L’episodio si è verificato a Cremona, quando il portiere cremonese Emil Audero si trovava vicino all’area di gioco. Il petardo è esploso a pochi centimetri da lui, creando scompiglio tra i tifosi e i giocatori. La scena è stata ripresa e diffusa anche dalla stampa spagnola, che ha commentato l’accaduto come un gesto eccessivo e pericoloso. La partita è proseguita con qualche momento di tensione, mentre le

2026-02-01 20:50:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: L’hobby di L’Inter si trasferisce a Cremona (nord) ha lanciato un petardo in campo Quello appassionato all’italiano-indonesiano Emil Audero, Portiere della Cremonese, che era a pochi centimetri dall’esplosione. Al cinquantesimo minuto festa, I tifosi dell’Inter hanno lanciato il petardo verso la porta di un Audero che è finito a terra, con visibili segni di confusione, con orecchie colpite e alcune ustioni all’esterno della gamba destra come ha fatto sapere all’arbitro. Tutti i calciatori di entrambe le squadre sono corsi ad aiutare il portiere non appena si è udita la forte esplosione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo ha colpito il portiere Audero, causando un serio spavento.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo esploso poco dopo l’inizio del secondo tempo ha colpito il portiere Audero, provocandogli dolore e costringendo i sanitari ad intervenire subito.

I tifosi dell’Inter lanciano un petardo contro Audero rimasto a terra stordito: cos’è successo a CremonaAudero finisce a terra dopo un lancio di un petardo contro di lui da parte dei tifosi dell’Inter. Il portiere della Cremonese resta a terra tenendosi le mani sulle orecchie. fanpage.it

Vergogna a Cremona: i tifosi dell'Inter lanciano un petardo e colpiscono AuderoScene vergognose allo Zini di Cremona dove, in questi minuti, si sta giocando la partita tra Cremonese e Inter con i nerazzurri avanti di due reti grazie a Lautaro ... milannews.it

Dura reazione degli altri tifosi dell'Inter contro il responsabile del vile gesto https://mdst.it/4qaghBm #SportMediaset - facebook.com facebook

Lautaro Martinez: “Il petardo Queste cose non devono accadere, c’è il rischio per l'uomo e per la persona. Audero è un campione, un ex della seconda stella dell'Inter, chiediamo scusa a lui e ai tifosi della Cremonese. Queste cose non devono accadere mai”. x.com