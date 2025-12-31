Ancora senza esito le ricerche dell' anziano disperso in Val Vigezzo

Le ricerche per trovare Marcello Copia, l’anziano scomparso da diversi giorni in Val Vigezzo, continuano senza ancora aver dato esito. Le autorità e i soccorritori stanno impegnando ogni sforzo per rintracciarlo, ma al momento non ci sono aggiornamenti positivi sulla sua posizione. La speranza è che presto possa essere ritrovato in sicurezza.

Proseguono, ancora senza esito purtroppo, le ricerche per ritrovare Marcello Copia, l'anziano scomparso ormai da giorni in Val Vigezzo.Nella giornata di ieri, martedì 30 dicembre, gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno scandagliato il torrente Loana, con l'assistenza fuori.

Ancora senza esito le ricerche dell’anziano scomparso - Sono proseguite anche nella giornata di oggi, ma senza esito, le ricerche di Marcello Copia, l'84enne di Vogogna scomparso sabato 27. ecorisveglio.it

