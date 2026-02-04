Lorenzo Insigne torna a parlare dopo la presentazione al Pescara. L’attaccante ha detto di aver avuto un contatto con il Napoli e di aver dichiarato che avrebbe giocato anche gratis per loro. Ha ricordato di aver ricevuto altre offerte, ma ha mantenuto la promessa fatta al presidente del Pescara di giocare solo in B con questa squadra. Insigne si è detto felice di essere tornato a casa dopo 14 anni.

Queste le prime parole di Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa di presentazione al Pescara, la squadra dove è tornato a 14 anni di distanza: “Ho avuto altre proposte ma avevo promesso al presidente che in B avrei giocato solo a Pescara. Napoli? C’è stato un contatto, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis. Ma poi non s’è fatto più nulla “. Ed ha continuato: “Sto bene, mi sto allenando con la squadra e ho una tabella personalizzata. Anche con il Mantova volevo giocare qualche minuto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Insigne: “C’è stato un contatto con il Napoli, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis”

Approfondimenti su Insigne Napoli

L’ultima parola spetta ancora al giocatore, ma il Napoli non ha fatto passi avanti per il ritorno di Insigne.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Insigne Napoli

Argomenti discussi: Ricordate chi c'era con Insigne al Pescara nel 2012?; Pescara-Insigne, ora c'è l'ufficialità: ecco la nota del club; Insigne: Pescara, che gioia! Immobile qui? Lui sa che...; È tutto vero, Insigne riparte dal Pescara: visite mediche e poi la firma, il Delfino annuncia il ritorno dell'attaccante.

Insigne: Il Pescara mi ha lanciato, ora voglio regalare la salvezza. Napoli? C'è stato un contattoSono strafelice di essere qui, avevo avuto altre proposte, ma ho fatto una promessa al presidente. In Serie B sarei venuto solo a Pescara. Questa. tuttomercatoweb.com

Insigne: C’è stato un contatto con Manna. Non ho dormito la notte, ero disposto a tornare gratisLorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli attualmente al Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: Venti giorni fa mi ha ... iamnaples.it

#Insigne: “C’è stato un contatto con il #Napoli, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis”. In conferenza stampa: "Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi. Ho sentito #Zeman, era contento del mio ritorno a #Pescara e mi ha det - facebook.com facebook

Il #17gennaio 1891 nasceva #ArturoCarloJemolo. Insigne giurista liberal-cattolico, impegnato in sostegno della laicità dello Stato: rilevanti i suoi contributi di diritto ecclesiastico. Sul piano storiografico restano fondamentali gli studi su Stato e Chiesa nell'Italia x.com