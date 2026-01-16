Al Verdi un racconto a ritmo di jazz per ricostruire gli anni della radio americana di Gorizia
Al Teatro Verdi di Pordenone si terrà una rappresentazione musicale dell’Accademia Musicale Naonis, dedicata agli anni della “radio americana” di Gorizia. L’evento, parte dell’ottava edizione del “Memorial Gavasso”, rende omaggio al Maestro Beniamino Gavasso, fondatore dell’Orchestra. La performance, caratterizzata da un ritmo jazz, intende ricostruire con sobrietà e fedeltà storica quel periodo significativo della storia locale.
Ancora una grande produzione dell’Accademia Musicale Naonis sarà di scena al Teatro Verdi di Pordenone, per onorare l’ottava edizione del “Memorial Gavasso”, evento che ricorda ogni anno il Maestro Beniamino Gavasso, fondatore e direttore dell’Orchestra, scomparso nel 2018.Lunedì 19 gennaio alle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Dal Jazz a Verdi, un viaggio nella storia della musica al Conservatorio “Cimarosa” di Avellino
Leggi anche: E' tempo di scatenarsi a ritmo di jazz: torna "Pennabilli Django Festival" per tre giornate all'insegna della musica e del divertimento
SUL PALCO DEL TEATRO VERDI DI PORDENONE “RADIO SENZA CONFINI” CON ALESSIO BONI E MARCO CARONNA: UN RACCONTO A RITMO DI JAZZ PER L’VIII MEMORIAL GAVASSO | NordestNews.
SUL PALCO DEL TEATRO VERDI DI PORDENONE “RADIO SENZA CONFINI” CON ALESSIO BONI E MARCO CARONNA: UN RACCONTO A RITMO DI JAZZ PER L’VIII MEMORIAL GAVASSO Ancora una grande produzione dell’Accademia Musicale Naonis - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.