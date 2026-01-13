Terremoto in Emilia-Romagna due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5 | evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna

Nella mattina del 13 gennaio, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato due scosse di terremoto di magnitudo tra 4.0 e 4.5 in Emilia-Romagna, nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. A seguito degli eventi sismici, sono state disposte evacuazioni nelle scuole locali. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi - Due scosse di terremoto in meno di due minuti sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it

Terremoto Emilia Romagna, scossa magnitudo 4 e 4.5 a Forlì: gente in strada. Un'altra a Ravenna - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. msn.com

Terremoto in provincia di Parma, in Emilia Romagna, a Neviano Degli Arduini. Magnitudo 3.1 - facebook.com facebook

Mappe effetti #terremoto zona 1 km S #Campagnola #Emilia ( #RE) del 11-01-2026 10:57:51 ML: 2.7 x.com

