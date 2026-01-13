Terremoto in Emilia-Romagna due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5 | evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna
Nella mattina del 13 gennaio, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato due scosse di terremoto di magnitudo tra 4.0 e 4.5 in Emilia-Romagna, nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. A seguito degli eventi sismici, sono state disposte evacuazioni nelle scuole locali. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto ravvicinate nella mattinata del 13 gennaio in Emilia-Romagna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
