Napoli un’occasione dagli svincolati potrebbe aiutare Conte nell’emergenza infortuni?

Il Napoli sta cercando una soluzione immediata per coprire le assenze nel reparto infortuni. Con il mercato chiuso, i dirigenti si concentrano sugli svincolati, sperando di trovare un giocatore libero che possa rafforzare la squadra. La possibilità di integrare un nuovo elemento senza costi di cartellino potrebbe rappresentare un’opportunità per Conte, che in questo momento ha bisogno di rinforzi rapidi e concreti. La scelta di un giocatore svincolato potrebbe fare la differenza nelle prossime partite.

Dopo la chiusura del mercato invernale, per il Napoli, come per tutti i club, le opportunità in entrata si riducono drasticamente: eventuali rinforzi possono arrivare solo a parametro zero, pescando dalla lista degli svincolati. Niente colpi ad effetto o nomi altisonanti, dunque, ma soluzioni di esperienza e affidabilità. Ed è proprio in questo contesto che potrebbe emergere un profilo tutt’altro che banale: Mattia De Sciglio. L’ex Milan e Juventus, attualmente senza contratto, rappresenta una opportunità di mercato a costo zero che il Napoli potrebbe valutare con attenzione. A 33 anni, De Sciglio non è certo un giovane emergente, ma resta un calciatore con un bagaglio importante di esperienza ai massimi livelli, maturata tra Serie A, Champions League e Nazionale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli sta affrontando una serie di infortuni che stanno influenzando le sue prestazioni, in un contesto caratterizzato da un’età media elevata, una rosa limitata e un calendario molto fitto.

