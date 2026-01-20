Napoli falcidiato dagli infortuni il preparatore Albarella | Non è casuale ma Conte incide poco
Il Napoli sta affrontando una serie di infortuni che stanno influenzando le sue prestazioni, in un contesto caratterizzato da un’età media elevata, una rosa limitata e un calendario molto fitto. Il preparatore Albarella ha sottolineato che questa situazione non è casuale e che l’impatto di Conte, alle sue spalle, risulta minimo. Analizzare le cause di questa emergenza permette di comprendere meglio le difficoltà attuali della squadra.
Età media alta e storia dei singoli calciatori, limiti di rosa e strutturali, calendario ingolfato: cosa c'è dietro l'emergenza infortuni che sta logorando il Napoli in questa stagione. Nell'intervista a Fanpage.it ne parla il preparatore atletico di fama internazionale, Eugenio Albarella.🔗 Leggi su Fanpage.it
