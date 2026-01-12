Frana e la tragedia sfiorata a Massa San Nicola incontro pubblico per la sicurezza del territorio
Sabato 17 gennaio alle 18, presso l’ex-scuola elementare di Massa Santa Lucia, si terrà un incontro pubblico per discutere delle misure di sicurezza e della riqualificazione territoriale delle quattro Masse, conosciute come la “Svizzera di Messina”. L’evento si propone di sensibilizzare la comunità sulla recente frana e di promuovere interventi per il miglioramento della sicurezza nel territorio.
