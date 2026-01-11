Un episodio che mette in evidenza l'importanza del buon senso e della prontezza di intervento. Ieri sera, sulla strada che porta a Massa San Nicola, un potenziale incidente è stato evitato grazie alla presenza di spirito e alla collaborazione di chi ha agito tempestivamente. Un esempio di come l’attenzione e la responsabilità possano prevenire situazioni di grave pericolo.

Un vero e proprio miracolo. Così don Giuseppe Giunti ha definito quello che si è verificato ieri sera sulla strada che conduce a Massa San Nicola, dove una tragedia è stata sfiorata grazie al tempestivo intervento e al buon senso. Il prete ha condiviso sui social la drammatica vicenda, che ha.

Un miracolo: tragedia evitata a Massa San Nicola grazie al buon senso.

Messina, tragedia sfiorata a Massa San Nicola: cede la strada, ferito un uomo che ha perso il controllo dell'auto - Tragedia sfiorata sulla strada che porta a Massa San Nicola, dove ha ceduto la strada che collega al borgo e un uomo è rimasto ferito. msn.com