Famiglia nel bosco la Asl chiarisce | Percorso da costruire nella legalità e nel rispetto dello sviluppo dei bambini

Dopo il dibattito acceso sulla famiglia che vive nel bosco, la Asl interviene con una nota ufficiale. L’azienda sanitaria chiarisce che il percorso da seguire sarà costruito nel rispetto della legalità e dello sviluppo dei bambini. La situazione resta delicata, ma l’obiettivo è trovare una soluzione che tuteli i minori senza compromettere il rispetto delle leggi.

Dopo il dibattito suscitato dalla relazione della neuropsichiatria infantile sulla situazione dei tre figli della cosiddetta "famiglia nel bosco", arriva una nota ufficiale a fare chiarezza. A parlare è Riccardo Alessandrelli, responsabile del Servizio di neuropsichiatria infantile della Asl.

