Perché Inter-Torino di Coppa Italia si gioca all'U-Power Stadium di Monza e non a San Siro

Questa sera alle 21:00 si gioca Inter-Torino, una delle partite dei quarti di finale di Coppa Italia. Tuttavia, non si disputerà allo stadio di San Siro, come ci si aspetterebbe, ma all’U-Power Stadium di Monza. La scelta sorprende molti tifosi e appassionati, che si chiedono il motivo di questa decisione.

Inter-Torino apre i quarti di finale di Coppa Italia oggi con fischio di inizio alle 21:00. Ma non si giocherà a San Siro, bensì all'U-Power, stadio del Monza. Il motivo è semplice: il 6 febbraio ci sarà la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi invernali e il "Meazza" è diventato fino al prossimo 22 febbraio il "Milano San Siro Olympic Stadium".🔗 Leggi su Fanpage.it

La partita di Coppa Italia tra Inter e Torino non si giocherà più a San Siro.

