Perché l'Inter non giocherà i quarti di Coppa Italia a San Siro | contro Torino o Roma a Monza

L'Inter si è qualificata per quarti di finale di Coppa Italia che giocherà in casa, ma non lo potrà fare a San Siro. La sfida sarà in programma tra il 4 e l'11 febbraio 2026 contro la vincente di Roma-Torino. I nerazzurri si trasferiranno nella vicina Monza, scelta più indolore anche se obbligata. 🔗 Leggi su Fanpage.it