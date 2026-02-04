Perché Giuseppe Musella avrebbe ucciso la sorella Ylenia | Aveva la musica ad alto volume non riuscivo a dormire

Giuseppe Musella ha confessato di averla uccisa dopo che lei non ha smesso di ascoltare musica ad alto volume, disturbando il suo sonno. L’indagato ha raccontato di aver perso la pazienza e di aver aggredito la sorella con un coltello. La polizia ha trovato il coltello ancora sporco di sangue e sta ricostruendo l’intera vicenda. I vicini hanno sentito urla prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

