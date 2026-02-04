Giuseppe Musella ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia. Secondo quanto raccontato alla polizia, i due stavano litigando perché lei non lo lasciava dormire. La lite è finita con una coltellata alla schiena di Ylenia, all’interno della loro casa nel rione Conocal, a Ponticelli. La tragedia ha sconvolto il quartiere, dove i vicini si chiedono come possa essere arrivato a tanto.

“Stavamo litigando perché non mi faceva dormire”. Così Giuseppe Musella avrebbe spiegato alla polizia l’omicidio della sorella Ylenia, ammazzata con una coltellata alla schiena nella loro abitazione nel rione Conocal, a Ponticelli, estrema periferia di Napoli. Il 28enne si è costituito nella notte, dopo essersi reso irreperibile per ore. L’ammissione di Giuseppe Musella. Braccato dagli uomini della Squadra Mobile della Polizia, si è presentato in commissariato e ha ammesso di averla uccisa. “Non volevo farlo, ho lanciato il coltello”, avrebbe detto. Futili motivi. Almeno questo è quello che ha raccontato agli investigatori dopo il fermo che ora dovrà essere validato dal giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La confessione di Giuseppe Musella che ha ucciso la sorella Ylenia: “Stavamo litigando perché non mi faceva dormire”

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, la ragazza di 22 anni uccisa a Napoli.

Giuseppe Musella si è presentato in commissariato e ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia.

