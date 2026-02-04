Pera&Salvi da opposti schieramenti uniti nel merito come 28 anni fa

Marcello Pera e Salvi si sono trovati dalla stessa parte, anche se per motivi opposti. Oggi, nel giorno della memoria, il senatore Pera ha parlato di un evento che ricorda come, nel passato, anche figure diverse abbiano saputo mettere da parte le differenze per un obiettivo comune. “Nel suo piccolo, è una Giornata della memoria”, ha detto, sottolineando l’importanza di ricordare anche momenti di unità. La loro presenza insieme ha sorpreso qualcuno, ma dimostra come, a volte, il merito riesca a unire persone di schieramenti

“Eravamo all’opposizione, come centrodestra”, racconta Marcello Pera, che a un certo punto si trovò a bussare alla porta di Salvi, allora capogruppo Pds (poi Ds) in Senato, per parlare del processo accusatorio davanti a un giudice terzo. E Salvi: “Interpretai il silenzio di D’Alema come assenso. E alla fine il consenso fu notevole” “Nel suo piccolo, è una Giornata della memoria”, dice Marcello Pera, filosofo, ex presidente del Senato, nume tutelare dei primi governi Berlusconi, oggi senatore per FdI. Una piccola Giornata della memoria che piove diretta nel campo esacerbato della campagna referendaria; una giornata da condividere, in vista del convegno bipartisan “Le ragioni del Sì”, in programma domani in Senato, con il gemello diverso Cesare Salvi, giurista, ex ministro nei governi D’Alema e Amato nonché storico esponente dell’ex Pci e del partito poi uscito dalla svolta della Bolognina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

