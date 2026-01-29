Ucraina Trump | Putin ha accettato di non colpire Kiev per una settimana

Vladimir Putin avrebbe deciso di sospendere i bombardamenti su Kiev per una settimana. Secondo quanto riferiscono alcune fonti, questa scelta è legata alle basse temperature invernali che rendono più difficile le operazioni militari. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra Russia e Ucraina, mentre la città resta sotto pressione. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma la decisione potrebbe rappresentare un’opportunità per le parti di riconsiderare le mosse future.

Vladimir Putin avrebbe accettato di non bombardare Kiev per una settimana a causa delle rigide temperature invernali in Ucraina. Lo ha riferito Donald Trump. "Ho personalmente chiesto a Putin di non colpire Kiev e varie altre città per una settimana", ha detto il presidente americano durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, e il leader russo "ha accettato di farlo".

