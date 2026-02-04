Penny regina a quattro zampe | il dobermann che conquista Westminster

Penny, il dobermann di quattro anni che ha conquistato il cuore della giuria al Westminster Kennel Club Dog Show. La gara, arrivata alla 150ª edizione, ha visto questa volta protagonista un cane che ha stupito tutti per eleganza e carattere. Penny si è aggiudicata il titolo di regina, portando a casa la vittoria tra numerosi avversari.

Si chiama Penny, ha quattro anni ed è un Dobermann Pinscher. È lei la regina del Westminster Kennel Club Dog Show, andato in scena per la 150ª volta. Un trionfo che vale più di un trofeo: è la consacrazione nel tempio della cinofilia mondiale. La sua vittoria segna la quinta volta in cui un Dobermann vince il titolo ‘Best in Show’ nella storia del concorso cinofilo più prestigioso. Penny? Una star anche fuori dal ring. A guidarla nel concorso c’era Andy Linton, veterano delle esposizioni canine. Per lui è una vittoria che chiude un cerchio: l’ultima risaliva al 1989, sempre con un Dobermann. “È uno dei migliori esemplari che abbia mai visto”, ha detto, nonostante i problemi di salute che non gli hanno impedito di accompagnare Penny in una performance impeccabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Penny, regina a quattro zampe: il dobermann che conquista Westminster Approfondimenti su Westminster Kennel Club Penny, “il cane più bello del mondo” del 2026, è una Dobermann a cui sono state amputate coda e orecchie A New York si è conclusa la 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show, uno degli eventi più importanti nel mondo dei cani da esposizione. "A quattro zampe sopra una donna". Le nuove foto che inguaiano Andrea d'Inghilterra Il Dipartimento di Giustizia americano ha diffuso nuove foto che coinvolgono Andrea d'Inghilterra. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Westminster Kennel Club Penny, regina a quattro zampe: il dobermann che conquista WestminsterAlla storica 150ma edizione del concorso cinofilo più famoso d’America, a vincere è una femmina di Dobermann guidata da un handler leggendario ... quotidiano.net Quando si pensa al Penny Black, il primo francobollo della storia, l’immagine che subito affiora alla mente è il profilo della regina Vittoria. Eppure un altro volto apparve nella stessa cornice, quello del principe consorte Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. Si tr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.