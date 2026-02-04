Penny il cane più bello del mondo del 2026 è una Dobermann a cui sono state amputate coda e orecchie

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A New York si è conclusa la 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show, uno degli eventi più importanti nel mondo dei cani da esposizione. Tra i protagonisti, c’è Penny, una Dobermann che molti considerano “il cane più bello del mondo” del 2026. Penny ha perso coda e orecchie, ma la sua presenza ha comunque attirato l’attenzione di pubblico e giudici. La gara ha visto sfidarsi tanti altri esemplari, ma Penny ha lasciato un segno speciale.

E' andato in scena a New York l'atto conclusivo della 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show. Il cane più bello del mondo è una Dobermann cui sono state amputate orecchie e coda, cosa ancora legale negli Stati Uniti. Ma noi che guardiamo ci siamo resi conto di quanta sofferenza c'è dietro questi spettacoli?.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Westminster Kennel Club

“La conchectomia è una mutilazione inutile ed estremamente dolorosa per il cane”: la ginnasta Simone Biles acquista un dobermann con le orecchie tagliate e scoppia la polemica

Cane e lupa fanno “amicizia” in un raro video, lo zoologo: “Bello da vedere, ma ecologicamente pericoloso”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Westminster Kennel Club

Argomenti discussi: Penny il Doberman Pinscher vince il Greatest in Present al Westminster Canine Present; Il doberman pinscher di nome Penny vince il finest in present al 150esimo spettacolo canino annuale del Westminster Kennel Membership; Luxyvet presenta negli Usa la prima penna-laser al mondo per curare cani e gatti.

penny il cane piùÈ Penny il cane più «bello» del mondo: a lei il Best in Show al Westminster 2026Il doberman di 4 anni si è aggiudicato il premio principale al concorso di New York, il più importante al mondo. Vi hanno preso parte 2.500 cani d i250 razze ... corriere.it

penny il cane piùPenny, il cane più bello del mondo del 2026, è una Dobermann a cui sono state amputate coda e orecchieUna foto in cui si vede chiaramente la coda e le orecchie mozzate di Penny, la Dobermann che ha vinto come cane più bello l’edizione 150 del Westminster Kennel Club Dog Show a New York (Foto ) Ovunq ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.