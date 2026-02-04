Penny il cane più bello del mondo del 2026 è una Dobermann a cui sono state amputate coda e orecchie

A New York si è conclusa la 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show, uno degli eventi più importanti nel mondo dei cani da esposizione. Tra i protagonisti, c’è Penny, una Dobermann che molti considerano “il cane più bello del mondo” del 2026. Penny ha perso coda e orecchie, ma la sua presenza ha comunque attirato l’attenzione di pubblico e giudici. La gara ha visto sfidarsi tanti altri esemplari, ma Penny ha lasciato un segno speciale.

E' andato in scena a New York l'atto conclusivo della 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show. Il cane più bello del mondo è una Dobermann cui sono state amputate orecchie e coda, cosa ancora legale negli Stati Uniti. Ma noi che guardiamo ci siamo resi conto di quanta sofferenza c'è dietro questi spettacoli?.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Westminster Kennel Club “La conchectomia è una mutilazione inutile ed estremamente dolorosa per il cane”: la ginnasta Simone Biles acquista un dobermann con le orecchie tagliate e scoppia la polemica Cane e lupa fanno “amicizia” in un raro video, lo zoologo: “Bello da vedere, ma ecologicamente pericoloso” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Westminster Kennel Club Argomenti discussi: Penny il Doberman Pinscher vince il Greatest in Present al Westminster Canine Present; Il doberman pinscher di nome Penny vince il finest in present al 150esimo spettacolo canino annuale del Westminster Kennel Membership; Luxyvet presenta negli Usa la prima penna-laser al mondo per curare cani e gatti. È Penny il cane più «bello» del mondo: a lei il Best in Show al Westminster 2026Il doberman di 4 anni si è aggiudicato il premio principale al concorso di New York, il più importante al mondo. Vi hanno preso parte 2.500 cani d i250 razze ... corriere.it Penny, il cane più bello del mondo del 2026, è una Dobermann a cui sono state amputate coda e orecchieUna foto in cui si vede chiaramente la coda e le orecchie mozzate di Penny, la Dobermann che ha vinto come cane più bello l’edizione 150 del Westminster Kennel Club Dog Show a New York (Foto ) Ovunq ... fanpage.it Penny ha 4 anni, è un Dobermann ed è stata eletta il cane più «bello» del mondo al Westminster Kennel Club Dog Show di New York, il concorso canino più famoso al mondo. Ha vinto il “Best in show”, il premio più importante, battendo altri sei finalisti. Penny - facebook.com facebook

