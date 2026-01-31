Il Dipartimento di Giustizia americano ha diffuso nuove foto che coinvolgono Andrea d'Inghilterra. Nei documenti appena usciti, si vede il principe inginocchiato a quattro zampe sopra una donna sdraiata sul pavimento di una sala. Le immagini, pubblicate tra le carte sul caso Epstein, aumentano la pressione sul membro della famiglia reale britannica, già sotto i riflettori per altre accuse.

Tra gli ultimi documenti sul caso Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti spuntano fuori anche degli scatti di Andrea Mountbatten-Windsor, che appare inginocchiato a quattro zampe sopra una donna sdraiata sul pavimento di una sala. Restano ignoti, almeno per ora, il contesto e il luogo in cui sono state scattate le fotografie, in due delle quali l'ex principe ed ex duca di York tocca la pancia della ragazza. Inutile dire che questi file inediti abbiano sollevato un nuovo polverone sul fratello del sovrano Carlo III d'Inghilterra, dal momento che si uniscono alle e-mail pubblicate nella giornata di ieri in cui emerge l'invito rivolto ad Andrea da Epstein a partecipare a una cena con una 26enne russa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "A quattro zampe sopra una donna". Le nuove foto che inguaiano Andrea d'Inghilterra

Approfondimenti su Andrea Inghilterra

Nuovi file su Epstein mostrano Andrew in ginocchio accovacciato sopra una donnaTra i milioni di documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Epstein compaiono immagini che sembrano ritrarre Mountbatten-Windsor a quattro zampe ... globalist.it

«Andrea a quattro zampe su una donna». La foto dell'ex principe e le mail con Epstein: «Vieni a Buckingham Palace, avremo molta privacy»L'ex principe, già duca di York, di nuovo al centro delle polemiche per i suoi rapporti con il pedofilo morto in carcere. Epstein gli propose anche di incontrare una ragazza russa: «È affidabile e ha ... corriere.it

«Andrea a quattro zampe su una donna». L'ex principe e l'invito a Epstein: «A palazzo avremo molta privacy» x.com

