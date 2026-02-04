Peni e svastiche incise sulle auto | per i baby vandali finisce male

Questa mattina a Pogliano Milanese sono state trovate almeno 30 auto danneggiate con disegni fallici e svastiche. I proprietari hanno scoperto i danni quando sono tornati a casa, e ora le forze dell’ordine stanno indagando sugli autori di questi atti vandalici.

