Peni e svastiche incise sulle auto | per i baby vandali finisce male

Questa mattina a Pogliano Milanese sono state trovate almeno 30 auto danneggiate con disegni fallici e svastiche. I proprietari hanno scoperto i danni quando sono tornati a casa, e ora le forze dell’ordine stanno indagando sugli autori di questi atti vandalici.
Almeno 30 auto vandalizzate con disegni con forme falliche e svastiche, tutte parcheggiate a Pogliano Milanese, in provincia di Milano. I responsabili, due ragazzini di 11 anni, non sono imputabili, ma la loro bravata potrebbe costare cara alle famiglie, che rischiano di dover sborsare un.🔗 Leggi su Today.it
