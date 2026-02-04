Peni e svastiche incise sulle auto | per i baby vandali finisce male

Questa mattina a Pogliano Milanese sono state trovate almeno 30 auto danneggiate con disegni fallici e svastiche. I proprietari hanno scoperto i danni quando sono tornati a casa, e ora le forze dell’ordine stanno indagando sugli autori di questi atti vandalici.

Almeno 30 auto vandalizzate con disegni con forme falliche e svastiche, tutte parcheggiate a Pogliano Milanese, in provincia di Milano. I responsabili, due ragazzini di 11 anni, non sono imputabili, ma la loro bravata potrebbe costare cara alle famiglie, che rischiano di dover sborsare un.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Svastiche e peni incisi su 30 macchine: due 11enni nei guai, salasso da 40mila euro per le famiglie

Due ragazzi di soli 11 anni sono finiti nei guai dopo aver inciso svastiche e disegni fallici su circa 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese.

Svastiche e peni incisi su 30 macchine: due 11enni nei guai, salasso da 40mila euro per le famiglieÈ successo a Pogliano Milanese, nei guai due ragazzini di 11 anni che sono stati individuati dagli agenti della polizia locale ... milanotoday.it

peni e svastiche inciseDisegnano svastiche su 30 auto anche con sassi appuntiti: identificati due 11enni, danni per 40mila euroDue 11enni avrebbero disegnato e inciso svastiche e falli sulle carrozzerie di oltre 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese (Milano) ... fanpage.it

