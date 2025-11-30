Il baby ladro fa il colpo al bar ma per lui finisce male
È finita decisamente male la vicenda di un 18enne di Trento, che si è trovato a fare i conti con i carabinieri di Levico Terme che, al termine di una rapida ma meticolosa indagine, gli hanno presentato una denuncia per furto aggravato.Il casoTutto è cominciato dalla denuncia presentata dal. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
All'interno dell'abitazione c'erano i due figli della coppia, uno di dieci anni e l'altro di due mesi insieme alla baby sitter - facebook.com Vai su Facebook
Alle 21:10 “Il ladro di bambini” di Gianni Amelio con Enrico Lo Verso, Valentina Scalici, Giuseppe Ieracitano | Un carabiniere calabrese è incaricato di condurre da Milano a Civitavecchia, presso un istituto minorile, un bambino e una bambina, la cui madre è st Vai su X
Ladro seriale tormenta la città: colpo all’Angolo45 - Ravenna, 14 agosto 2025 – “Non ne posso più, ma cosa credono di trovare da rubare qua dentro? ilrestodelcarlino.it scrive
Ladro seriale chiede scusa davanti ai giudici: «Voglio cambiare vita, cerco una comunità che mi aiuti». Il 36enne catturato dopo il colpo in osteria - Dopo aver arrestato Andrea Trevisan tre settimane fa, la polizia è riuscita a catturare anche il secondo ladro seriale della città: il 36enne Luca Costalonga. Riporta ilgazzettino.it