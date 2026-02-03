Next Gen Pedro Felipe al Sassuolo | il colpo last-minute

Il Sassuolo ha preso all’ultimo minuto Pedro Felipe dalla Juventus. È un colpo di mercato che ricorda molto l’affare Muharemovic, con i neroverdi che continuano a puntare sui giovani talenti. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, portando il brasiliano in città per le visite mediche e la firma sul contratto. Ora il giocatore si prepara ad indossare la maglia del Sassuolo e a fare il suo debutto in Serie A.

Il Sassuolo pesca ancora in casa Juventus e lo fa con una mossa che ricorda molto da vicino l’affare Muharemovic. Pedro Felipe è ufficialmente un nuovo giocatore neroverde: un colpo da circa 2 milioni di euro complessivi. Un’operazione definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-opzione di riacquisto. Chi è Pedro Felipe: dal Palmeiras alla Serie A. È un giovane talento quello appena sbarcato a Reggio Emilia, cresciuto nel vivaio bianconero. È un talento scovato in Brasile, “svezzato” nel calcio europeo attraverso una seconda squadra e ora pronto per il salto di categoria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

