Como lite a coltellate in pieno giorno | due denunciati

Nel cuore di Como, due persone sono state denunciate dopo una violenta lite avvenuta a mezzogiorno. L’incidente, che si è svolto nei pressi del cimitero, ha coinvolto un confronto per motivi di droga, culminato con un’aggressione con coltelli. La scena si è svolta alla presenza di passanti, e le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione.

Como, 19 gennaio 2026 – La lite per dose di droga, in pieno giorno vicino al cimitero, è degenerata in un'aggressione a coltellate. La Squadra Volante di Como sabato mattina, ha denunciato per lesioni personali e violenza privata un giovane di 22 anni originario della Guinea, senza fissa dimora, e per lesioni personali aggravate e spaccio di droga un trentenne somalo, entrambi con precedenti di polizia. La lite e poi l'aggressione. La pattuglia è intervenuta in via Regina Teodolinda in seguito alla segnalazione di una lite tra due extracomunitari, uno dei quali armato di coltello.

