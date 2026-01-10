Sparano e fuggono dalla polizia sbattendo contro la volante | denunciati due minori

Due minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Catania dopo aver sparato colpi di pistola a salve in via Passo Gravina, poi sono fuggiti e si sono scontrati con una volante. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermarli e di avviarne le procedure di denuncia. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica.

Due minorenni sono stati denunciati dal personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania per aver esploso dei colpi di pistola a salve in via Passo Gravina. Gli agenti sono giunti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione specifica da un cittadino ed.

