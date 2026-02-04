Paura a viale Dante a Cassino fiamme in casa mentre preparano il pranzo

Paura questa mattina a Cassino, quando un incendio si è sviluppato in un appartamento di viale Dante mentre una famiglia era in cucina. Le fiamme hanno divorato parte dell’abitazione, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento il rogo, evitando che la situazione degenerasse. L’incidente ha creato scompiglio tra i residenti, che hanno assistito impotenti alle fiamme che si alzavano dal palazzo. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Un incendio che poteva trasformarsi in tragedia quello divampato poco prima delle 12 in un appartamento di viale Dante, a Cassino (Frosinone). In casa c'erano sette ragazzi stranieri, intenti a preparare il pranzo, quando improvvisamente dal locale cucina si è sprigionato il fumo seguito dalle.

