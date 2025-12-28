Incendio in cucina salve le tre persone presenti nella casa di Viale Dante

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in Viale Dante, ad Arezzo. Fortunatamente, le tre persone presenti nella casa sono state messe in sicurezza e non hanno riportato ferite. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Un incendio, che poteva avere conseguenze ben peggiori, si è sviluppato in una cucina di un appartamento che si trova in viale Dante ad Arezzo. Immediato è scattato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di via Degli Accolti. Il fatto è accaduto alle 12 di oggi. I pompieri aretini hanno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Viale Marconi, incendio in un appartamento: tre persone intossicate

Leggi anche: Incendio nella notte: tre morti, 50 persone evacuate e palazzo sequestrato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Taranto, incendio nella cucina di un appartamento: un ustionato.

incendio cucina salve trePrincipio d'incendio nella cucina di un'abitazione in viale Dante ad Arezzo. Illesi i tre occupanti - Intervento dei vigili del fuoco di Arezzo che intorno alle 12 di domenica 28 dicembre sono intervenuti in viale Dante ad Arezzo per un principio di incendio di una cucina in un'abitazione. corrierediarezzo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.