Incendio in cucina salve le tre persone presenti nella casa di Viale Dante

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in Viale Dante, ad Arezzo. Fortunatamente, le tre persone presenti nella casa sono state messe in sicurezza e non hanno riportato ferite. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Un incendio, che poteva avere conseguenze ben peggiori, si è sviluppato in una cucina di un appartamento che si trova in viale Dante ad Arezzo. Immediato è scattato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di via Degli Accolti. Il fatto è accaduto alle 12 di oggi. I pompieri aretini hanno.

