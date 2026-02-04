Paullo lite in famiglia | accoltellato 17enne

Questa mattina a Paullo un 17enne è stato ferito con un coltello durante una lite in famiglia. La polizia è intervenuta sul posto e ora il ragazzo è in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire cosa sia successo.

Paullo (Milano), 4 febbraio 2026 – Un ragazzo di 17 anni di origine sudamericana è stato ferito a coltellate, questa mattina mercoledì 4 febbraio, a Paullo, nel Milanese. Secondo le prime informazioni non si troverebbe un pericolo di vita. Sul posto oltre al 118, che lo ha trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso, sono giunti i carabinieri, che stanno ricostruendo l'aggressione, che sarebbe avvenuta in un contesto famigliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paullo, lite in famiglia: accoltellato 17enne Approfondimenti su Paullo Lite Un’altra aggressione. Liceale accoltellato. A colpirlo un 17enne Un episodio di violenza si è verificato ieri mattina in un liceo italiano, coinvolgendo un studente di 17 anni. Napoli, accoltellato un 17enne per rapina: arrestati tre minorenni Tre minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri di Napoli Stella con l’accusa di aver accoltellato un 17enne egiziano durante un tentativo di rapina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Paullo Lite Lite in famiglia, 17enne accoltellato in provincia di Milano: è graveUn ragazzo di 17 anni è stato accoltellato all'apice di una lite familiare che si è verificata a Paullo (Milano) ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.